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Футбол

История дня: Лобановский еще в 60-е слушал Голос Америки

Завтра Валерию Лобановскому исполнилось бы 85 лет.  Помним, каким парнем он был.

Владимир Ткаченко познакомился с Лобановским, когда Валерий перешел в… донецкий Шахтер, а Владимир работал там массажистом. В 2012 году Владимир Ткаченко, в прошлом году ушедший в лучший мир, рассказал Максиму Розенко, как Лобановский в 1967 году влюбил в себя болельщиков Шахтера, радиоволны слушал вместе с Базилевичем в те времена и как в 1973 году приглашал его работать в киевское Динамо.

С Валерой сложились дружеские отношения, – признавался Владимир Иванович. – Он понимал, что ему нужен массаж. А я был один массажист в команде. Он как ведущий игрок имел свое постоянное время для массажа. В 22:30 перед сном. К Лобановскому я массировал Базилевича – в 22:00. Перед домашними матчами они приходили ко мне в кабинет. На выездных играх я уже ходил по комнатам. Они вдвоем жили.

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На следующий день после матча проходил восстановительный массаж. В сауне. Ездили париться на «Волге» Лобановского. Делал ему массаж час-полтора. На выездных матчах уходили в городскую баню. Мне нравилось с ним общаться во время массажа. Валера много рассказывал о киевском Динамо, сборной, своих поездках за границу. Он очень щепетильно относился к своему здоровью. Внимательно следил за питанием, с доктором спорил, старался все просчитывать. Заметно было, что у человека большое будущее.

– В Шахтере Лобановский закончил игровую карьеру. Как он выглядел на финишной прямой в статусе действующего футболиста?

– В Донецке он буквально за сезон завоевал любовь болельщиков. Помню один эпизод. Играли домашний матч с московским Динамо. Лобановский накануне травмировался – потянул заднюю группу мышц, но на игру пришел, сидел на скамейке запасных. Болельщики начали скандировать на весь стадион: «Ло-ба-нов-ско-го». Шумели ого-го! Очень упорно призывали Ошенкова выпустить Валерию на поле. Тренер вынужден был позвать судью-информатора, попросил его объявить, что в связи с травмой Лобановский не может сыграть. Только после этого народ успокоился.

– Поговаривали, что на многих партнеров по команде Валерий Васильевич посматривал свысока.

– Расскажу историю на эту тему. Как-то отправились мы в Грозный, играли на Кубок СССР. Базилевич остался в Донецке, меня в Грозном поселили в одном номере с Лобановским. В комнате –ndash; одна кровать и раскладушка. Больше никаких удобств. Валера меня спрашивает: «Володя, где ты будешь спать?»

Он понимал, что вариантов для меня нет. Но как культурный человек спросил. На следующий день, кстати, гол забил. У него тогда был конфликт с Ошенковым, тренер в стартовый состав Лобановского не поставил. Но когда на табло горят 0:0, о конфликтах забываешь. Ошенков выпустил Лобановского, тот в конце игры решил результат поединка.

Упоминаю и другую историю о выезде в Грозный. В то время команды не имели централизованного питания. Выделяли 4 рубля в сутки и 2,60 в день приезда и отъезда. Так вот захотелось нам с Валерой пообедать. Выходим из гостиницы, навстречу идет чеченец. Валера к нему подходит, смотрю, обнимаются. Я отошел на пару метров, чтобы людям не мешать. Они побеседовали, попрощались. «Узнал его?» – спрашивает Лобановский. Я отрицательно покачал головой. Оказалось, что это был Махмуд Эсамбаев. Знаменитый танцор, народный артист СССР. Потом в Ялте уже и я с ним познакомился.

В 1980 году, когда мы выиграли Кубок СССР, победив в финале Динамо (Тбилиси), Валерий Васильевич ехал с нами в автобусе в гостиницу. Я сел раньше. Смотрю, Лобановский заходит. Поднялся, хотел уступить место. Он отмахнулся: «Ну что ты, Володя, ты ведь работал, сиди». Уже когда сборную СССР тренировал, всегда подходил ко мне. Обнимались, крепко давили друг другу руки. Да, он был жесток, но не самодур. Врагов у него было немало. Многие ему просто завидовали – сначала как игроку, затем как тренеру.

История дня: Лобановский еще в 60-е Америки

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– В киевское Динамо вас не приглашал?

– Еще в 1973 году, как только они с Базилевичем приняли команду. В 1977 году Базилевич приглашал в минское «Динамо». А Владимир Сальков в олимпийскую сборную СССР. С Лобановским и Базилевичем мне хотелось работать, но менять среду не решился. Меня все знали в Донецке, я тоже всех знал. В Динамо нужно было заново вливаться в коллектив. Я решил, что добра от добра не ищут.

– Лобановский действительно уже в конце 60-х слушал «Радио Свобода» и «Голос Америки»?

– Они с Базилевичем возили с собой спидол-транзистор. Слушали «Голос Америки». Я слушал. Если вы хотели узнать правду, нужно было включить и послушать. Время тогда такое было. В 1980 году умер Владимир Высоцкий. Как раз Олимпийские игры в Москве проходили. Я дождался программы «Время». Посмотрел до конца. О смерти Высоцкого не сказали ни слова. Лобановский, кстати, уважал Высоцкого. Если поднимался какой-то вопрос о наших проблемах, Валера обычно отшучивался: «Зато мы делаем ракеты».

Владимир Ткаченко ушел от нас 7 июня 2021 года.

Максим Розенко, Чемпион

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champion.com.ua

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