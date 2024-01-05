«Колорадо» обыграл «Даллас». Георгиев отразил 28 бросков

5 января. «Даллас» — «Колорадо» — 4:5 ОТ. Фото USA Today Sports

«Колорадо» в овертайме переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 28 из 32 бросков по своим воротам. Форвард «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу.

«Колорадо» с 53 очками лидирует в Западной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Дадонов — 9, 11:57 — 1:0. Маккиннон — 21 (Вуд, Джонсон), 13:44 — 1:1. Сегин — 12 (Дюшен, Марчмент), 21:28 — 2:1. Павелски — 15 (бол., Дюшен, Хейсканен), 30:10 — 3:1. Друэн — 7 (бол., Тэйвз, Маккиннон), 39:48 — 3:2. Сегин — 13 (Марчмент), 49:07 — 4:2. Друэн — 8 (Джонсон), 49:45 — 4:3. Рантанен — 20 (О`Коннор, Макар), 58:51 — 4:4. Маккиннон — 22 (Тэйвз), 63:40 — 4:5.

Вратари: Уэджвуд (63:40) — Георгиев (57:28 — 58:51, 63:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (9+13+9+1) — 34 (12+7+12+3).

Наши: Дадонов (14.10/1/0) — Ничушкин (24.16/5/0).

5 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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