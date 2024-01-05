Следить

Футбол

«Колорадо» обыграл «Даллас». Георгиев отразил 28 бросков

5 января. «Даллас» — «Колорадо» — 4:5 ОТ. Фото USA Today Sports

«Колорадо» в овертайме переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 28 из 32 бросков по своим воротам. Форвард «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу.

«Колорадо» с 53 очками лидирует в Западной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Дадонов — 9, 11:57 — 1:0. Маккиннон — 21 (Вуд, Джонсон), 13:44 — 1:1. Сегин — 12 (Дюшен, Марчмент), 21:28 — 2:1. Павелски — 15 (бол., Дюшен, Хейсканен), 30:10 — 3:1. Друэн — 7 (бол., Тэйвз, Маккиннон), 39:48 — 3:2. Сегин — 13 (Марчмент), 49:07 — 4:2. Друэн — 8 (Джонсон), 49:45 — 4:3. Рантанен — 20 (О`Коннор, Макар), 58:51 — 4:4. Маккиннон — 22 (Тэйвз), 63:40 — 4:5.

Вратари: Уэджвуд (63:40) — Георгиев (57:28 — 58:51, 63:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (9+13+9+1) — 34 (12+7+12+3).

Наши: Дадонов (14.10/1/0) — Ничушкин (24.16/5/0).

5 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Баскетбол

Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

Бокс

«Усик, давай». Дюбуа зовет украинца на бой-реванш

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

Баскетбол

Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

Баскетбол

«Я ж не ідіот. Тому просто намагався піти з дороги». Вайт кумедно пояснив, чому дозволив Вембаньямі оформити данк ночі

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол