Кубок Италии. Ювентус пропускает на первой минуте, но забивает в ответ шесть

«Салернитана» развалилась во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

Кубок Италии. 1/8 фінала

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" — "Салернитана" 6:1

Голы: Миретти 12, Камбиазо 35, Ругани 54, Бронн 75 (автогол), Йилдиз 88, Веа 90+1 — Иквуэмеси 1

"Ювентус": Перин, Данило, Гатти, Ругани, Камбиазо (Костич 83), Локателли, Миретти (Бунде 76), Рабио, Илинг-Джуниор (Веа 66), Милик (Влахович 76), Кьеза (Йилдиз 66)

"Салернитана": Фиорильо, Самбия, Данилюк, Бронн, Ловато, Маджоре (Брадарич 46), Леговски (Борелли 77), Стюарт (Дьомбер 46), Чауна (Сфайт 56), Ботхейм (Симы 56), Иквуэмеси

Предупреждениe: Маджоре 40

Главный арбитр: Давиде Герсини

Вторая команда Серии А принимает последнюю. Еще и эта последняя лишь несколько дней назад одержала свою первую гостевую победу с 27-го января. А сейчас приехала без центра поля, без ведущего форварда Диа, без ведущего игрока Кандревы. Еще и эта вторая очень голодна после двух лет без трофеев. Тем более, что сетка для "Ювентуса" освободилась. "Салернитана", "Фрозиноне", затем кризисная команда из Рима…

Предыдущий очный матч в Турине завершился скандальной ничьей 2:2, но с тех пор многое изменилось. Многое изменилось и с февраля 2018-го года, когда "Юве" в предыдущий раз забивал более четырех мячей в матче какого-либо турнира. Немногое изменилось после 14-ти последних матчей, в которых лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча и восемь раз забил лишь один мяч. Но сегодня прорвало.

Началось как раз ошеломляюще для фаворита. Гатти потерял равновесие, и у него получился заброс по дуге на Иквуэмеси. Соперника. Затем игра навсегда переместилась к воротам аутсайдера. 22:2 по ударам по воротам в матче доказывают это. Кьеза навесил, Камбиазо сбросил головой на Миретти, угловой Данило переправил головой далее, а неприкрытый Камбиазо забил. Миретти вывели на вратаря, и Фиорильо спас.

Впрочем, вообще-то, в первом тайме гости держались неплохо и многого не позволяли. Однако в перерыве Филиппо Индзаги решил все поломать, выпустил центрального защитника вместо атакера, крайнего защитника вместо опорника — и его команда развалилась. Уже в начале второго тайма Ругани добил после удара головой Милика и сейва, и на этом игру можно было заканчивать.

Удар Йилдиза на 75-ой минуте срикошетил в Бронна. Тот же Йилдиз прошел троих на фланге на 88-ой минуте, сместился в центр и забил. А вскоре и Веа прорвался с того же левого фланга в центр, мощно пробил с 20-ти метров и попал от перекладины в ворота.

Итак, "Фрозиноне" в следующем раунде. В Турине. А "Салернитане" лучше думать о лиге. Где она в ближайшем туре примет этот же "Ювентус". Интересно, что изменится после такого результата и от переезда команд из Турина в Салерно?

www.ua-football.com