Лунин будет основным в Ла Лиге, Ворскла назначила и. о. главного тренера, а Шахтер подпишет молодого бразильца. Главные новости за 4 января

Самые интересные новости за 4 января, которые вы могли пропустить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

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"Барселона" вырвала победу над "Лас-Пальмасом" / "Эвертон" вместе с Виталием Миколенко сыграл вничью в Кубке Англии

Вчера состоялись матчи в Испании и Англии. Каталонская "Барселона" на выезде в рамках чемпионата играла с "Лас-Пальмасом" и уступала в счете до 55-й минуты, когда Ферран Торрес сравнял счет. Вырвать победу подопечным Хави помог пенальти, который уже в компенсированное арбитром время реализовал Илкай Гюндоган. Таким образом, "Барселона" вернулась на третье место в таблице.

А в Англии играют Кубок Англии, первым матчем стадии 1/32 было противостояние "Кристал Пэлас" и "Эвертона", в котором команды не смогли забить голов. Виталий Миколенко отыграл полный матч и показал достаточно надежную игру, в частности в противостоянии со своим прямым оппонентом Матеусом Франсой. Теперь командам предстоит переигровка, только на стадионе "Гудисон Парк", там и решится, кто пройдет дальше.

"Ворскла" назначила Довганского и.о. главного тренера

"Ворскла" официально объявила о назначении нового главного тренера. Им, как и предполагалось, с приставкой и.о. стал Сергей Долганский. Со своим штабом новый тренер полтавчан определится в ближайшее время.

Серхио Регилон официально вернулся в "Тоттенхэм" из аренды в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" прекратил аренду защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Испанский защитник перебрался на "Олд Траффорд" в августе на правах сезонной аренды, но "Юнайтед" воспользовался дополнительной опцией и расторг соглашение. Поэтому Регилон возвращается в "Тоттенхэм". Всего за "МЮ" Серхио сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Анчелотти решил, что Лунин будет играть в матчах чемпионата Испании, а Кепа — в ЛЧ и Кубке

По информации журналиста Don Dario Дидака Агирре, наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу примерно равными по силам и не хочет кого-то одного посадить на скамейку. Также коуч не считает хорошей идеей просто ротировать вратарей каждый следующий матч, и поэтому Анчелотти решил, что Лунин будет стоять в матчах чемпионата Испании, а Кепа — в поединках Кубка Испании и Лиги чемпионов. Такой график должен поддерживать не только игровую практику обоих киперов, но и моральный тонус вратарей. Также источник отмечает, что Анчелотти уже сообщил голкиперам о своем решении.

"Шахтер" близок к подписанию Кевина из "Палмейраса"

Донецкий "Шахтер" близок к подписанию вингера "Палмейраса" Кевина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, переговоры с участием всех сторон находятся на финальной стадии. Отмечается, что "Палмейрас" имеет 70% прав на игрока. Ранее сообщалось, что бразильский клуб отказался продавать игрока за 10+4 миллиона евро, потому что хочет получить за него не менее 15 миллионов.

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