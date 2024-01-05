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Футбол

МФК Металлург ищет спонсоров из-за уменьшения финансирования

<img title="МФК Металлург ищет спонсоров из-за уменьшения финансирования" src="/wp-content/uploads/2024/01/417acb006fde8786ee3279b74a655063.jpg" alt="МФК Металлург ищет спонсоров из-за уменьшения финансирования

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Запорожский Металлург был вынужден внести изменения в структуре команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Важные изменения в КП МФК Металлург. Последней сессии городского совета принято решение, определившее дальнейшее развитие футбольного клуба в Запорожье.Сохранение футбольной команды получило поддержку со стороны городских властей и общины, однако бюджет-2024 принес важные изменения.Депутаты решили сократить финансирование КП МФК Металлург на 14,5 миллиона гривен по сравнению с прошлым годом.

 Актуально: Запорожский городской совет уменьшил финансирование Металлурга

Это решение заставило клуб расторгнуть контракты с некоторыми футболистами, в н В процессе расформирования находится Металлург-2, по завершении сезона будет расформирована женская команда МФК Металлург, также сокращается штат тренеров футбольной школы. В то же время, клуб и городские власти ищет надежных партнеров, которые готовы вместе с нами развивать профессиональный футбол в Запорожье и быть совладельцами клуба.

Мы открыты для сотрудничества с потенциальными инвесторами и спонсорами на прозрачных условиях . Бюджет КП «МФК Металлург на 2024 год составляет 48,8 млн. гривен, из которых 27,1 млн. направлено на содержание инфраструктуры клуба. Поддержка частных инвесторов станет ключевым фактором в сохранении и развитии профессионального футбола в Запорожье и дальнейших успехах местных команд на всеукраинском уровне» , — говорится в заявлении клуба.

champion.com.ua

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