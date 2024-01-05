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Футбол

Монако арендовал 27-летнего защитника Вест Хэма и сборной Германии

Керер стал игроком Монако

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Монако" и "Вест Хэм Юнайтед" завершили сделку по переходу защитника Тило Керера. Монегаски арендовали 27-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом выкупа, о чем сообщили на официальном клубном сайте.

    Фабрицио Романо пишет, что это аренда за 500 тысяч евро на полгода с обязанностью последующего выкупа за 11 миллионов евро.
    Интерес к футболисту также проявляли "Ренн", "Ницца", франкфуртский "Айнтрахт" и "Аталанта".

    С начала сезона 27-летний Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и в трех — Кубка английской лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.

    www.ua-football.com

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