Примера. Лас-Пальмас — Барселона 1:2. Чемпиону помог пенальти

Выстрадали

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"Лас-Пальмас" дома почти остановил "Барселону", но "почти", как мы знаем, не считается.

Хозяева открыли счет в первой же опасной вылазке — это Сандро классно прострелил на набежавшего Мунира. Помните еще обоих в футболках "Барсы"?

И это не все. Сандро дальше лез вперед и был близок ко второму голу, но с острого угла попал в штангу.

Каталонцы же за весь первый тайм ни разу не пробили в створ ворот. Чемпион играл безыдейно, медленно; пытался использовать высокую линию защиты соперника, но все время пасовал либо в офсайд, либо слишком сильно, и Вальес успевал подчищать.

Почему "Лас-Пальмас" проиграл? Из-за слишком глубокой, часто безвылазной обороны во втором тайме. Даже в плохом состоянии "Барса" начала создавать моменты. Рафинья два своих шанса упустил, хотя было остро, а вот Ферран Торрес с центра штрафной пробил щечкой точно. Голу предшествовало курьезное попадание мяча в голову Левандовскому — кажется, это единственный раз, когда мы сегодня видели на поле поляка.

После гола "Барса" не сбавила темп, но ей критично не хватало последнего паса. Вдобавок каталонцы чуть не пропустили с углового — и снова от "своего", Мармоля.

На поле уже появился 40-миллионный Витор Роке, когда Феликс пробил во вратаря, а Гюндогана завалили на добивании. Пенальти! И сам же Илкай его уверенно исполнил.

Выстраданная победа, но кому сейчас легко? "Реал" и "Жирона" тоже победили на тоненького.

В таблице у "Барсы" теперь 41 очко, это на 7 меньше, чем у дуэта лидеров. У "Лас-Пальмаса" — 10-е место и 25 баллов.

19-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" — "Барселона" — 1:2

Голы: Мунир, 12 — Ферран Торрес, 55, Гюндоган, 90+3 (с пенальти)

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Синкгравен, 83), Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Муньос, Перроне, Кириан Родригес — Мунир (Марк Кардона, 59), Сандро (Пехиньо, 68), Молейро (Луаодис, 68)

"Барселона": Пенья — Канселу (Кристенсен, 11), Араухо, Кунде, Бальде — де Йонг, Гюндоган, Роберто (Фермин Лопес, 78) — Рафинья (Ямаль, 72), Левандовский (Феликс, 72), Ферран Торрес (Роке, 78)

Предупреждения: Суарес, 58, Коко, 79, Муньос, 88, Серхи Кардона, 89, Кириан Родригес, 90+1 — Роберто, 20, Ямаль, 81

Удаление: Синкгравен, 90+1

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