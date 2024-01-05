<img title="Запорожский городской совет уменьшил финансирование Металлурга" src="/wp-content/uploads/2024/01/3c360fc3c11b544c285c9d8106122304.jpg" alt="Запорожский городской совет

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Запорожский Металлург продолжит существовать, но его финансирование будет существенно уменьшено.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Общество Запорожья определило свою позицию относительно будущего МФК Металлург В течение последних месяцев в запорожском общественном пространстве развернулась дискуссия о дальнейшем существовании городского футбольного клуба Металлург 25 октября 2023 года была инициирована петиция О ликвидации КП МФК Металлург, однако за 2 месяца она собрала лишь 39 подписей, не получив широкой поддержки среди местных жителей. Напротив, запорожцы и община города оказали решительную поддержку идее сохранения футбольной команды.

Это говорит о том, что для горожан важно иметь собственную футбольную команду, которая не только символ спорта, но и часть идентичности общины. В то же время, на последней сессии Запорожского городского совета депутаты принимали бюджет города на 2024 год. Финансирование КП МФК Металлург существенно снизили, заложив 48,8 миллиона гривен в год. Большая часть этих средств предназначена для содержания инфраструктуры клуба (27,1 миллиона гривен)», – говорится в сообщении.