Здоровье отца подорвала критика из московских кабинетов. Светлана Лобановская вспомнила истории о папе

Завтра Валерию Лобановскому исполнилось бы 85 лет.

Когда Лобановский казался самым счастливым человеком в мире

Светлана, дочь Валерия Васильевича, до сих пор не может привыкнуть к мнению, что отца больше нет.

«Возможно, такое ощущение от того, что видела папу очень редко – он постоянно находился на собраниях, выездах, играх, – предполагала Светлана Валерьевна в разговоре с Максимом Розенко. Дома отец был, наверное, мягче, чем на работе.Но кардинально своих принципов не менял.Считаю, это было связано с манерой воспитания отца моей бабушкой – его мамой, которая также была довольно строга.

Вероятно, отец оценил на себе преимущество такого стиля воспитания и поэтому придерживался его. У нас даже семейные дни рождения не отмечались. Он мог просто позвонить поздравить. Я, кстати, родилась, когда Динамо играло в Тбилиси со своими одноклубниками. Причем, диктор на стадионе объявил, что у Валерия Лобановского родился сын. А отец потом в шутку говорил, мол, с этого момента и начались все мои неприятности».

После рекордной, 13 по счету победы Динамо в чемпионате СССР, тренер уехал на Ближний Восток, приняв сборную ОАЭ. Светлана Лобановская раскрывает детали этого вояжа.

«Активное участие в переговорах, предшествовавших переезду, принял сириец, который заканчивал в Киеве институт физкультуры, — вспоминает Светлана Валерьевна. Отец хорошо его знал — араб проходил практику на базе Динамо. В ОАЭ папа ехал вместе с ним»; сириец прекрасно знал язык, футбольную терминологию и менталитет страны.В противном случае, думаю, папа бы не поехал в такую ​​далекую и экзотическую по тем временам командировку.Местный шейх пытался диктовать отцу условия.Но папа не мог пойти на компромиссы. оставить в команде тех футболистов, которые играли еще до его прихода. Отец прямо сказал, что такие игроки ему не нужны. На этом фоне у них возникло расстройство».

Алексей Михайличенко: Лобановский был человеком слова

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По мнению Лобановской, здоровье великого тренера подорвало не столько многолетнюю командировку в ОАЭ и Кувейт, сколько… критика в его адрес – преимущественно из московских кабинетов.

«Критика, очень часто общая, на отца шла просто волнами, – считает Светлана Валерьевна. – Почти полтора десятилетия. Папу обвиняли в том, что он не дает дорогу молодым тренерам. Но, извиняюсь, Владимир Кличко тоже много лет закрывал дорогу другим.Просто не нашлось боксера, который мог выиграть у украинца.Так и в СССР не нашлось тренера, способного сделать что-то подобное.

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На первый взгляд отец не обращал внимания на эту критику. Но на самом деле она его очень поражала. В итоге, в конце 80-х у отца появилась аритмия, у него уже не было возможности поддерживать свое здоровье, тренируясь вместе с командой. При этом находясь в ОАЭ и Кувейте, он внимательно следил за событиями в Украине. И когда вернулся в Киев, в одном из интервью сказал: «Мне кажется, я никуда и не уезжал». У него всегда был интерес к происходящему на Родине и в его любимом Динамо.

При этом Лобановский не сразу принял предложение тогдашнего президента клуба Григория Суркиса вернуться в Киев. Есть мнение, что во многом это связано с первым президентом Динамо Виктором Безверхым, с которым у Лобановского были дружеские отношения. Смену власти в Динамо тренер сначала не воспринял.

«Ко всему новому отец относился с осторожностью, – подтверждает эту версию Светлана Валерьевна. – Когда клуб возглавили Григорий Михайлович и Игорь Михайлович, папа следил, что они принесут в клуб. Увидев заметные положительные сдвиги в Динамо, он принял предложение братьев Суркисов».

Лобановский любил цитировать афоризмы, многие из которых имели философский подтекст.

«Папа не терпел истуканов, — не скрывает Светлана Валерьевна. — В разговорах со мной сплошь и рядом повторял: «Думай». Делал паузу, а затем продолжал: «Если можешь». Таким образом он задавал своеобразное направление. Мол, ты все время должен быть в работе, нельзя просто бездумно проводить время. Или: “Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе».

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Также отец говорил: «В шахматы играют многие, но разбираются не все. В футбол играют не все, но разбираются все». И: «Мы с пониманием относимся к вашему непониманию». Он мог одной фразой разъяснить ситуацию, смягчить беседу. В одном из розыгрышей еврокубков Динамо дома уступило сопернику. Отец был недоволен игрой ребят. Но в раздевалке бросил фразу: «Проигравшие молодцы. Теперь в Европе нас будут меньше бояться».

Лобановская отрицает, что в последние годы своей жизни тренер злоупотреблял алкоголем. «После аритмии отцу просто нельзя было пить, – утверждает Светлана Валерьевна. – Иногда папа мог пригубить коньяк».

Лобановский был уравновешенным человеком. Но после удачных матчей Динамо позволяло эмоциям выйти наружу.

«До сих пор не забуду 1975 год, когда 6 октября Динамо в Киеве в рамках ответного матча Суперкубка Европы в присутствии 102 тысяч зрителей обыграло Баварию 2:0 и завоевало престижный континентальный трофей, – вспоминает Светлана Валерьевна. – Когда папа пришел домой, он казался самым счастливым человеком на свете».

Кого боялись дети

«Главным тренером он стал в 29 лет, и сумел подать себя так, что к нему относились не только с уважением, но и со страхом, – вспоминает Леонид Колтун, которого Лобановский пригласил в Днепр в 1970 году. Очень редко улыбался , всегда ходил со строгим лицом Не поверите, но дети футболистов прятались, когда раздавался возглас «Лобановский идет!».

Дисциплина была для него на первом месте. Выдержать его каждый день было очень сложно. Мы пытались бастовать. В 1972 году даже хотели его снять. он получил всех. Но искусство тренера – предусмотреть подобные ситуации.

У Валерия Васильевича возник конфликт с нашим нападающим Романюком – хотел Витю отчислить из команды. Мы готовили восстание. Но пришел второй тренер Архипов, побеседовал с нами. Мы нашли общий язык и напряжение спало. В итоге, в дебютном сезоне в Высшей лиге заняли шестое место, на одно очко отстав от киевского Динамо, которое финишировало вторым!

А вот в жизни Лобановский был другим человеком. С потрясающим чувством юмора, любил анекдоты, шутки. Неважный с точки зрения турнирной таблицы гостевой поединок с Зенитом позволил футболистам взять с собой жен и детей. И когда женщины увидели его отношения с женой Адой, все ахнули. Аделаида Панкратиевна также являлась примером для жен. Прилетала утром из Киева, чтобы мужчине наварить есть. Покормит его и обратно улетает. Кстати, Лобановский тогда очень нравился женщинам. многие на него заглядывались. Но семья для Валерия Васильевича – это святое.

Он был очень суеверным. В Днепре нашего водителя автобуса Николая Сергеевича считал фортовым. Как-то водитель ушел в отпуск. Так его из-за настояния Валерия Васильевича разыскали в Евпатории и вернули в Днепропетровск. чтобы он увез команду с базы на стадион. Увез, потом снова отправился догуливать отпуск. Матч этот мы, кстати, выиграли».

«Уезжаю с ярмарки…»

«30 октября 2001 года Динамо сыграло свой последний домашний поединок в рамках группового турнира Лиги чемпионов при Лобановском, – вспоминает журналист и шоумен Александр Липенко. – После матча мы собирались за столом. Остались тренеры, администраторы, из журналистов» .Выпивали, разговаривали.В разгар посиделок Валерий Васильевич неожиданно сказал: «Ребята, ну что, я уже еду с ярмарки. Но мне будет интересно наблюдать за вами со стороны – не будете ли вы вести себя, как пауки в банке».

Через полгода Лобановского не стало. Я в то время работал на радио. Решил сделать репортаж с похорон. Пришел на стадион, гроб стоял за воротами. Толпа людей идет, идет, идет.Смотрю, прилетели голуби.Сели на ворота, немного посидели там и полетели.

Прошло 40 дней.На стадионе Динамо проходил матч.В перерыве поединка снова прилетели голуби, сели на перекладину, Помимо этих двух случаев, на стадионе вообще никогда не видел голубей.Прилетали разве что вороны.Кстати, в молодые годы у Валерия Васильевича был голубятник.Сейчас, когда отмечаем очередную годовщину смерти великого тренера, специально заказываем стаю голубей, выпускаем их…»

Максим Розенко, Чемпион

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