Арандина — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

«Арандина» — «Реал Мадрид»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.01.2024 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

"Реал" вступает в борьбу за Кубок короля на стадии 1/16 финала — и здесь "Сливочным" сказочно повезло с жеребьевкой.

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Соперник Мадрида — "Арандина" — это любительский клуб из 4-го дивизиона испанского футбола. Более того, эта "Арандина" даже на своем уровне идет на последнем, 18-м месте, выиграв лишь 1 матч из последних 15.

Как эти парни прошли "Кадис"? Чудо и еще ливень, превративший и без того неровное поле в кашу. Само собой, Мадрид не имеет права даже на нервы с таким оппонентом.

Ну, а сколько именно лидер Ла Лиги отгрузит любителям — узнаем в субботу , 6 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 22:30 по Киеву.

Трансляция матча

В эфире

Дивіться матч Кубка Іспанії Арандіна — Реал Мадрид Смотреть трансляцию

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