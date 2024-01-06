Бавария имеет устную договоренность с хавбеком Фулгемом

Однако трансфер вряд ли состоится в январе

Мюнхенская Бавария договорилась о трансфере с Жоау Палиньей.

Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

Хавбек Фулхэма уже был близок к перехода в Бундеслигу, однако тогда трансфер сорвался в последний момент.

Мюнхенцы имеют на руках устное соглашение с португальцем на переход в январе, однако это вряд ли произойдет.

Фулгем не хочет снижать цену на игрока и требует за него 65 миллионов евро, которые Бавария не может заплатить как минимум сейчас. Клуб даже не планирует делать официальный запрос.

Вероятно, переговоры о переходах Палиньи клубы продолжат уже летом.

Раньше Бавария запросила трансфер Томори.

champion.com.ua