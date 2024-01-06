Футбол
Бавария имеет устную договоренность с хавбеком Фулгемом
Однако трансфер вряд ли состоится в январе
Мюнхенская Бавария договорилась о трансфере с Жоау Палиньей.
Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
Хавбек Фулхэма уже был близок к перехода в Бундеслигу, однако тогда трансфер сорвался в последний момент.
Мюнхенцы имеют на руках устное соглашение с португальцем на переход в январе, однако это вряд ли произойдет.
Фулгем не хочет снижать цену на игрока и требует за него 65 миллионов евро, которые Бавария не может заплатить как минимум сейчас. Клуб даже не планирует делать официальный запрос.
Вероятно, переговоры о переходах Палиньи клубы продолжат уже летом.
Раньше Бавария запросила трансфер Томори.