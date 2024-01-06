Футбол
Брентфорд с Ярмолюком сыграл вничью с Вулвергемптоном, Тоттенгэм одолел Бернли: результаты матчей Кубка Англии.
Результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии
Сегодня, 5-го января, состоялось 3 матча 1/32 финала Кубка Англии .
Кубок Англии
1/32 финала, 5 января
< Брентфорд — Вулвергемптон 1:1 (1:0)
Голлы: 1:0 — 41 Мопе, 1:1 — 64 Дойл
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Украинец Егор Ярмолюк вышел на поле на 73-й минуте. Результативными действиями не отличился
Тоттенгэм — Бернли 1:0 (0:0)
Гл: 1:0 — 79 Порро
Фулгем — Ротергем 1:0 (1:0)
Гл: 1:0 — 24 Де Кордова-Рид