Брентфорд с Ярмолюком сыграл вничью с Вулвергемптоном, Тоттенгэм одолел Бернли: результаты матчей Кубка Англии.

Результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии

Сегодня, 5-го января, состоялось 3 матча 1/32 финала Кубка Англии .

Кубок Англии

1/32 финала, 5 января

< Брентфорд — Вулвергемптон 1:1 (1:0)

Голлы: 1:0 — 41 Мопе, 1:1 — 64 Дойл

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Украинец Егор Ярмолюк вышел на поле на 73-й минуте. Результативными действиями не отличился

Тоттенгэм — Бернли 1:0 (0:0)

Гл: 1:0 — 79 Порро

Фулгем — Ротергем 1:0 (1:0)

Гл: 1:0 — 24 Де Кордова-Рид

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