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Футбол

Джордан Хендерсон хочет покинуть Аль-Иттифак

Полузащитник стремится вернуться в АПЛ

Фото: Getty Images

    • Джордан Хендерсон хочет покинуть "Аль-Иттифак" после полугодового пребывания в клубе, об этом сообщает Daily Mail. Экс-капитан "Ливерпуля" присоединился к саудовскому клубу в июле этого лета за 12 млн фунтов.

    Полузащитник не может адаптироваться к новой лиге, поэтому стремится вернуться в АПЛ. Также этому способствует ужасная форма команды Стивена Джеррарда. Клуб не может победить в 8-и поединках с ноября.

    В случае ухода ветеран вынужден будет пойти на сокращение заработной платы. Сейчас в "Аль-Иттифаке" он получает 700 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее сообщалось, что бывший партнер по клубу Гендерсона Фирмино также планирует покинуть Профессиональную лигу. В его услугах заинтересован "Фулхэм".

    www.ua-football.com

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