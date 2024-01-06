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Эльче — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

«Эльче» — «Жирона»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.01.2024 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

    • "Жирона" в 1/16 финала Копа дель Рей сыграет против середняка Сегунды, который еще в прошлом сезоне выступал в элите.

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    • "Эльче" сохранил часть состава после Примеры — есть и Рауль Гути, и Тете Моренте, и Оскар Плано, и Серхио Леон. Также помогут домашние трибуны. При этом качество игры зелено-полосатых последнее время хромает — они не побеждали с 7 декабря.

    "Жирона", как мы знаем, борется за чемпионство, и она в разы сильнее даже без травмированных Цыганкова, Эрреры, Борхи и Давида Лопеса. Другой вопрос, нужен ли каталонцам второй фронт?

    Ответ даст игра — ее мы посмотрим в субботу, 6 января, на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 19:00 по Киеву.

    Трансляция матча

    Эльче - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Эльче - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Эльче - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    В эфире

    Эльче - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

    Дивіться матч Кубка Іспанії Ельче — Жирона Смотреть трансляцию

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