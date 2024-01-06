Globo: Фернандо Диниз уволен с поста главного тренера сборной Бразилии

Отставка в топовой сборной

фото из свободных источников

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз уволен с занимаемой должности.

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Об этом пишет авторитетное бразильское издание Globo Esporte, официально эта информация пока не подтверждена.

По данным источника, такое решение принял глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес. Он сообщил об этом президенту "Флуминенсе" Марио Биттенкурту. Диниз ранее совмещал работу в сборной и в клубе.

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Главным кандидатом вместо Диниза является главный тренер "Сан-Паулу" Доривал Жуниор. Также рассматривается назначение Филиппе Луиса координатором национальной команды.

Напомним, что 49-летний Диниз возглавил команду 4 июля 2023 года. Ранее сообщалось, что он будет тренировать сборную до лета 2024, когда его заменит Карло Анчелотти, но итальянец в итоге продлил контракт с "Реалом".

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