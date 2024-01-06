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«Каролина» обыграла «Вашингтон». Свечников, Орлов и Пономарев забили по голу

Фото USA Today Sports

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Вашингтон» со счетом 6:2.

В составе «Харрикейнз» 3 (1+2) очка набрал Андрей Свечников, дубль оформил Брент Бернс, по 2 (1+1) очка у Дмитрия Орлова и Василия Пономарева, еще один гол счету Сета Джарвиса. Вратарь Петр Кочетков отразил 15 бросков из 17.

У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд и Дилан Строум, Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил серию с набранными очками до четырех игр.

После этого матча «Каролина» с 48 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 42 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 2:6 (2:0, 0:1, 0:5)

Голы: Дауд — 5 (Обе-Кубель, Маленстин), 7:06 — 1:0. Строум — 14 (бол., Овечкин, Карлсон), 16:29 — 2:0. Бернс — 7 (Свечников, Ахо), 25:17 — 2:1. Джарвис — 14 (Пономарев, Орлов), 43:23 — 2:2. Свечников — 9 (бол., Ахо, Бернс), 52:41 — 2:3. Бернс — 8 (бол., Свечников, Ахо), 53:59 — 2:4. Орлов — 2 (мен., п.в.), 58:11 — 2:5. Пономарев — 1 (Котканиеми), 59:01 — 2:6.

Вратари: Кемпер (57:28 — 58:11) — Кочетков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 17 (6+4+7) — 34 (10+8+16).

Наши: Кузнецов (15.58/1/0), Овечкин (15.57/1/-1) — Орлов (15.06/3/+2), Пономарев (10.29/1/+2), Свечников (19.12/2/+1).

6 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

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