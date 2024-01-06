Кубок короля. Эльче — Жирона 0:2. Словно заправский гранд

Каталонцам все равно, в каком турнире побеждать

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"Жирона" без видимых проблем вышла в 1/8 финала Кубка. Ее беспроигрышная серия во всех турнирах достигла 14 матчей.

"Эльче" в мае вылетел из элиты и сейчас занимает 12-е место в Сегунде. Конечно, он не ровня сенсационной команде Мичела — даже если та выпустила неосновной состав.

Все, на что хватило зелено-полосатых — это натиск на стартовых минутах, в ходе которого Дональд плотно пробивал с линии штрафной, но выручил Хуан Карлос.

А что "Жирона"? Она забила по голу в каждом из таймов. До перерыва помогла фирменная подача с углового — это Солис сбросил мяч на дальнюю, где его уже ждал Блинд. Во втором же тайме Порту и Коуто вдвоем убежали в контратаку, которую Ян завершил элегантным ударом под штангу. Все просто, качественно и на классе — словно "Реал" или "Барса".

Единственная плохая новость дня для Мичела — это травма Эрика Гарсии, которого пришлось менять. Детали мы узнаем уже завтра.

Наш Артем Довбик вышел на замену уже при счете 0:2 и, если честно, не запомнился ничем. Результат партнеры сделали раньше.

Впереди у "Жироны" полная неделя отдыха, а затем игра Ла Лиги с "Альмерией" 14 января.

1/16 финала Кубка короля. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" — "Жирона" — 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуто, 67

"Эльче": Сан-Роман — Каррейра, Бигас (Хосан, 64), Клерк — Мендоса, Гаспар (Гарсес, 89), Дональд, Моренте — Фебас (Кастро, 75), Меркау (Фидель, 89) — Мурад (Серхио Леон, 75)

"Жирона": Хуан Карлос — Арнау, Эрик Гарсия (Блинд, 30), Хуанпе, Гутьеррес — Мартин (Алейш Гарсия, 85), Солис (Кебе, 75) — Коуто, Порту (Торре, 85), Валери — Стуани (Довбик, 75)

Предупреждения: Бигас, 24, Моренте, 90+1

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