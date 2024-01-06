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Футбол

Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Болоньей

За матч 19-го тура чемпионата Италии с Болонью (1:1) полузащитник Дженоа Руслан Малиновский 6,4 и 6,5 балла.

О это сообщает 6.5 sofascore и (whoscored.

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

По завершении игры статистические порталы оценили игру украинского полузащитника в 6.5 (sofascore) и 6.4 (whoscored) Лучшим в рейтинге команды украинца оказался голкипер, он получил 8.3 и 8.1 соответственно.

За все игровое время Малиновский отдал 76% точных передач, имел успех в 3 удачных обводках из десяти, выиграл 1 воздушное единоборство и в общей сложности сделал 45 касаний мяча.

Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Болоньей

Малиновский получил одну из худших оценок за матч с Болоньей

champion.com.ua

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