Футбол
Не подошел Моуриньо. Рома отдаст Сольбаккена в очередную аренду
Не прижился в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский вингер "Ромы" Ола Сольбаккен снова отправится в аренду. Информацию подтверждают одновременно Фабрицио Романо и Никола Скира.
Сейчас он находится в аренде в Олимпиакосе, которая должна продлиться до конца сезона. Однако в настоящее время норвежец провел девять матчей в составе греков.
Следующим клубом 25-летнего вингера станет "Урава" из Японии. Вскоре о сделке сообщат официально.
Сольбаккен присоединился к "Роме" 2 января этого года на правах свободного агента. В составе римлян вингер провел 15 матчей, отличившись одним голом и двумя ассистами. До этого он выступал в “Буде/Глимт”.