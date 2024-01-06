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Футбол

Не подошел Моуриньо. Рома отдаст Сольбаккена в очередную аренду

Не прижился в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Норвежский вингер "Ромы" Ола Сольбаккен снова отправится в аренду. Информацию подтверждают одновременно Фабрицио Романо и Никола Скира.

    Сейчас он находится в аренде в Олимпиакосе, которая должна продлиться до конца сезона. Однако в настоящее время норвежец провел девять матчей в составе греков.

    Следующим клубом 25-летнего вингера станет "Урава" из Японии. Вскоре о сделке сообщат официально.

    Сольбаккен присоединился к "Роме" 2 января этого года на правах свободного агента. В составе римлян вингер провел 15 матчей, отличившись одним голом и двумя ассистами. До этого он выступал в “Буде/Глимт”.

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