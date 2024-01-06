Спортивный директор Барселоны в поисках новых игроков — СМИ

А именно нападающих

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Спортивный директор "Барселоны" Деку изучает трансферный рынок, чтобы найти молодых и перспективных нападающих. Об этом сообщает Relevo.

Как сообщает источник, "Каталонский" клуб ищет форварда, который смог бы заменить 35-летнего Роберта Левандовского. Трансферы нападающих не являются важнейшим аспектом в политике "Барсы", но они хотят иметь подстраховку в случае недостаточной физической формы Левандовского.

Напомним, "Барселона" занимает 3 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко.

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