Следить

Футбол

Судья показал круглую красную карточку в матче Кубка Англии

Случай произошел в матче Брентфорд — Вулверхэмптон

Фото: FA Cup

    • Вчера прошел поединок между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном", который закончился со счетом 1:1. На 9-й минуте поединка прямую красную получил полузащитник "волков" Жуан Гомеш за грубую игру.

    Судья Тони Гаррингтон показал португальцу карточку круглой формы. Почему арбитр использовал нетипичную форму карточки?

    Круглые и овальные карточки сначала были введены для помощи различать цвета игрокам, которые не могли этого делать. Кроме того, подобная форма сделана для удобства самих судей. Фигура служила подсказкой тому, какую карточку нужно доставать.

    Это не первый случай, когда за последнее время в Кубке Англии. В прошлом сезоне арбитр Дин Уайтстоун показал необычную карточку во время матча между "Рексемом" и "Шеффилд Юнайтед".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Бокс

    Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

    Футбол

    Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

    Баскетбол

    Первый бабл Суперлиги FAVBET в 2024 году пройдет с 9 по 11 января во Львове

    Теннис

    Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

    Баскетбол

    Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

    Баскетбол

    Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

    Бокс

    ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Размажу лицо кролика Усика»

    Хоккей

    Прометей в напряженном матче удержал победу над Вентспилсом в ЛЭБЛ

    Баскетбол

    Бол Бол нарешті отримав нормальний ігровий час – одразу ж круто зіграв та відзначився хайлайтом після проходу

    Футбол

    «Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол