Судья показал круглую красную карточку в матче Кубка Англии

Случай произошел в матче Брентфорд — Вулверхэмптон

Фото: FA Cup

Вчера прошел поединок между "Брентфордом" и "Вулверхэмптоном", который закончился со счетом 1:1. На 9-й минуте поединка прямую красную получил полузащитник "волков" Жуан Гомеш за грубую игру.

Судья Тони Гаррингтон показал португальцу карточку круглой формы. Почему арбитр использовал нетипичную форму карточки?

Круглые и овальные карточки сначала были введены для помощи различать цвета игрокам, которые не могли этого делать. Кроме того, подобная форма сделана для удобства самих судей. Фигура служила подсказкой тому, какую карточку нужно доставать.

Это не первый случай, когда за последнее время в Кубке Англии. В прошлом сезоне арбитр Дин Уайтстоун показал необычную карточку во время матча между "Рексемом" и "Шеффилд Юнайтед".

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