Умер единственный в истории четырехкратный чемпион мира

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Утром, 6 января, стало известно, что ушел из жизни легендарный хавбек и тренер сборной Бразилии Марио Загалло, более известный, как Лобо.

«Из глубокой грустью сообщаем вам о смерти нашего вечного четырехкратного чемпиона мира Марио Хорхе Лобо Загалло, преданного отца, любящего дедушку, заботливого тестя, верного друга, профессионала и замечательного человека.

Великий кумир, патриот своей страны, оставивший нам CBF и бразильский футбол оплакивают смерть одной из его величайших легенд, Марио Загалло.

CBF выражает свою солидарность с его семьей и болельщиками в это время скорби по поводу ухода футбольного кумира нашей страны» , — говорится в официальном сообщении CBF.