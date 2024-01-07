3 очка на последних минутах. Салернитана — Ювентус 1:2. Обзор матча и видео голов

Салернитана — Ювентус ⋉1:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.01.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Фото: пресслужби ФК «Ювентус»

В матче 19-го тура "бьянконери" дожали "Салернитану" со счетом 2:1. "Ювентус" уступал 0:1, но голы Илинга-Джуниора и Влаховича на 65-й и 90+1 минутах соответственно позволили команде Аллегри взять три очка.

Туринцы не проигрывают во всех турнирах с сентября, выиграв в 12 из последних 15 матчей. Сейчас "Ювентус" занимает в Серии А второе место, уступая "Интеру" всего двумя очками.

Серия А. 19-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" — "Ювентус" 1:2

Голы: Маджоре 39 — Илинг-Джуниор 65, Влахович 90+1

www.ua-football.com