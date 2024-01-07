Футбол
Араухо отказался продлить контракт с Барселоной
Араухо хочет покинуть Барселону
Центральный защитник Барселоны Рональд Араухо на фоне серьезной заинтересованности мюнхенской Баварией отказался от подписания нового контракта с каталонским клубом.
Об этом сообщает sport.es.
<p Руководство Барселоны приняло решение предложить 24-летнему уругвайцу новое трудовое соглашение на улучшенных условиях из-за активного интереса к футболисту со стороны мюнхенской Баварии.
Отмечается, что Араухо и его окружение решили не обсуждать продление контракта до конца нынешнего сезона.
Действующее соглашение игрока с Барсой действует до 30 июня 2026 года с зарплатой в семь миллионов евро в год.
Напомним, защитник Барселоны Алонсо перенесет операцию на пояснице.