Арсенал – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 07.01.2024

Главное противостояние третьего раунда

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Кубок Англии, 1/32 финала

7 января, 18:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Арсенала

Новости Ливерпуля

Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля

Последняя пять личных встреч между командами

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football

Команды АПЛ начинают свое участие в Кубке Англии по третьему раунду. И сразу на этом этапе будет встреча реальных претендентов на этот трофей, параллельно еще и сражающихся за чемпионство Англии. Возможно, "канониры" сейчас на спаде, однако этот фактор даже может положительно повлиять на лондонцев в сегодняшнем матче.

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Новости Арсенала

Одна победа при трех поражениях в последних пяти матчах в АПЛ. Еще если минимальный проигрыш от довольно крепкой "Астон Виллы" можно понять, то 0:2 против "Вест Хэма" (пусть и "молотобойцы" сейчас на подъеме) дома и 1:2 против "Фулхэма" — это недопустимо для команды, претендующей на титул чемпиона Англии. Если принимать во внимание эти последние пять поединков, то подопечные Артеты по набранным очкам занимают 15 место в чемпионате.

"Арсенал" – рекордсмен по количеству побед в Кубке Англии с 14 титулами. Даже в кризисные времена "канониры" могли плестись в середине турнирной таблицы, однако все равно добыть трофей старейшего кубкового турнира в истории футбола. К примеру, с 2014 года лондонцы четырежды побеждали в КА – минимум вдвое больше ближайшего преследователя за эти практически 10 лет. Матч на “Эмирейтс” – это прекрасное преимущество над “Ливерпулем”, который всегда играет дома более качественно и заряженно.

Кадры хозяев

Артета заявил, что Зинченко уже тренируется с командой, но пока неизвестно, сыграет ли сегодня. Все решит предматчевое занятие. Украинец пропустил последний матч в прошлом году против "Фулхэма". Также не играли Парти, Виейра и Тимбер, однако они и давно вне футбола, и не выйдут на поле и сегодня. Томиясу и Эльнени не попали в заявку на матч из-за вызовов на Кубок Азии и Кубок Африки соответственно.

Новости Ливерпуля

Находит все-таки силы Клопп в тот момент, когда его списывают со счетов. Его команда после прошлогоднего кризиса снова встала из пепла. И даже несмотря на какую-никакую, но нагрузку в Лиге Европы, довольно сильно видоизмененный коллектив все равно лидирует в чемпионате. Да, это вызвано в том числе и провалами "Манчестер Сити" и "Арсенала", но и в этом фишка чемпионата: просто зарабатывать больше очков, чем другие.

Из неудачных матчей за последнее время можно вспомнить разве что игру против “Манчестер Юнайтед” на Энфилде. И то, скорее, в этом случае просто подводила реализация. “Манкунианцы” были зажаты у своих ворот и пытались отбиться. У них получилось. А вот, например, у "Ньюкасла" в прошлом туре – нет. Конец поединка "сороки" провалили и за 16 минут пропустили трижды, уступив еще конкуренту, по крайней мере, за зону ЛЧ.

Кадры гостей

У "Ливерпуля" тоже немало проблем с составом. Салах и Энду отправились в команды Эльнени (Египет) и Томиясу (Япония) на Кубок Африки и Кубок Азии соответственно. Собослай выбыл на пару недель из-за полученной травмы в матче против "Ньюкасла". Также из-за повреждений не сыграют Робертсон, Цимикас, Матип, Доак, Байчетич и Тьяго.

Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

31.12. Фулгем – Арсенал 2:1 (АПЛ)

28.12. Арсенал – Вест Хэм 0:2 (АПЛ)

23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

17.12. Арсенал – Брайтон 2:0 (АПЛ)

12.12. ПСВ – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

01.01. Ливерпуль – Ньюкасл 4:2 (АПЛ)

26.12. Бернли – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

20.12. Ливерпуль – Вест Хэм 5:1 (Кубок лиги)

17.12. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

Последняя пять личных встреч между командами

23.12.13. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)

09.04.23. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)

09.10.22. Арсенал – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

16.03.22. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

20.01.22. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок лиги)

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль

2.04 4.00 3.80 Узнать больше

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football

Букмекеры верят именно в "канониров" в этом матче. Они отдохнули на день дольше после предыдущего тура, больше мотивации и у них есть желание доказать свою профпригодность перед родными болельщиками. Недавно команды играли между собой на “Энфилде” довольно ровно — с таким счетом соответственно и завершили. Сегодня ситуация может повториться. Прогноз: Ничья.

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