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Эмполи — Милан: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня "Эмполи" встретится с "Миланом". На текущий момент команда, в которой играет украинский полузащитник, занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А, всего с 13 очками, в то время как "Милан" занимает 3 место с 36 очками. К сожалению, сегодня Виктор Коваленко пропустит этот матч и не поможет "Эмполи".

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    • Чемпионат Италии. "Эмполи" — "Милан"
    7 января, 13:30
    Прямая трансляция: MEGOGO

    Трансляция матча

    Эмполи - Милан: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    Эмполи - Милан: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    Эмполи - Милан: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    В эфире

    Эмполи - Милан: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

    Прямая трансляция Эмполи — Милан Смотреть трансляцию

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