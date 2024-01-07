Футбол
Хави: Жирона и Реал на выдающемся уровне
Хави прокомментировал выступления конкурентов
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Барселона должна улучшить свои результаты во второй половине сезона.
Об этом рассказал главный тренер испанского клуба Хави.
«Нам нужно добавлять и не думать о цифрах в таблице. Надо идти вперед шаг за шагом. К тому же впереди у нас новый турнир (Суперкубок Испании ред.).
Надо идти от игры до игры Повторять такие матчи, как с Атлетико Последние минуты против Реала Но игра придает нам решительность и уверенность.
В прошлом сезоне мы были замечательны. выступают на выдающемся уровне», — сказал Хави.
Барселона сыграет на выезде против Барбастро в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Игра начнется в 22:00.