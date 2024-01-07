Интер одолел Верону, Фиорентина уступила Сассуолло: результаты матчей 19 тура Серии А

Результаты матчей 19 тура Серии А

Сегодня, 6 января, в 19-м туре итальянской Серии А состоялось 4 матча.

Чемпионат Италии — Серия А& 19 тур, 6 января

Верона — Интер 2:1 (1:0)</Голы: 1:0 — 13 Мартинес, 1:1 — 74 Анри, 2:1 — 90+4 Фраттези

Фрозиноне — Монца 2 :3 (0:2)

Голлы: 0:1 — 18 Мота, 0:2 — 45 Карбони, 0:3 — 55 автогол Суле, 1:3 — 56 Харруи, 2:3 — Суле (пен)

Лечче — Кальяри 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 — 31 Жандре , 1:1 — 68 Ористанио

Сассуоло — Фиорентина 1:0 (1:0)

Гл: 1:0 — 9 Пиномонте

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