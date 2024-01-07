Футбол
Интер одолел Верону, Фиорентина уступила Сассуолло: результаты матчей 19 тура Серии А
Результаты матчей 19 тура Серии А
Сегодня, 6 января, в 19-м туре итальянской Серии А состоялось 4 матча.
Чемпионат Италии — Серия А& 19 тур, 6 января
Верона — Интер 2:1 (1:0)</Голы: 1:0 — 13 Мартинес, 1:1 — 74 Анри, 2:1 — 90+4 Фраттези
Фрозиноне — Монца 2 :3 (0:2)
Голлы: 0:1 — 18 Мота, 0:2 — 45 Карбони, 0:3 — 55 автогол Суле, 1:3 — 56 Харруи, 2:3 — Суле (пен)
Лечче — Кальяри 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 — 31 Жандре , 1:1 — 68 Ористанио
Сассуоло — Фиорентина 1:0 (1:0)
Гл: 1:0 — 9 Пиномонте