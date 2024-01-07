Кубок короля. Арандина — Реал Мадрид 1:3. Развлекли глубинку

Само собой, обошлось без интриги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Federico Titone/Anadolu

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"Реал Мадрид" стартовал в Кубке короля с победы над аутсайдером четвертого дивизиона.

Все прошло очень буднично. В первом тайме "Сливочные" не спешили, дали поиграть любителям, и самое опасное, что создали — это удар Гюлера в штангу со штрафного.

Когда же пришла пора делать результат, то Мадрид уложился в две минуты — Хоселу реализовал пенальти, а Браим Диас четко пробил из-под пары защитников.

Лунин сегодня не играл, как, впрочем, и Беллингем, и Модрич, и Кроос, и еще очень много кто — "Реал" бережет основу на будущий Суперкубок Испании, где стартует уже 10 января матчем против "Атлетико" в Эр-Рияде. Нешуточная нагрузка.

Касательно "Арандины", то она очень старалась; даже ауты вбрасывала а-ля "Сток Сити" Тони Пьюлиса, но забить не смогла бы, если бы не ляп Начо на последней добавленной минуте. Что он вообще пытался там сделать?! Наверное, порадовать местных. Городок маленький, живут там 30 тысяч человек, а команда ни разу в истории не выступала выше третьего дивизиона. Приезд "Реала" для них — просто праздник, и после автогола стоппера "Реала" он несомненно удался.

1/16 финала Кубка короля. Аранда-де-Дуэро. "Эль Монтесильо"

"Арандина" — "Реал Мадрид" — 1:3

Голы: Начо, 90+3 (автогол) — Хоселу, 54 (с пенальти), Браим Диас, 55, Родриго, 90+1

"Реал Мадрид": Кепа — Винисиус Тобиас (Альваро, 80), Каррильо, Начо, Фран Гарсия — Себальос, Камавинга (Родриго, 59) — Пас (Мартин, 70), Гюлер (Вальверде, 59), Браим Диас — Хоселу

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