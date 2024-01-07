Кубок короля. Депай принес победу Атлетико, успехи Райо и Хетафе, вылет Бетиса

В борьбу за Кубок вступают гранды

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6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.

На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка — "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".

Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.

Первым в 1/8 финала Кубка вышел "Атлетико". Его кризисная оборона не сдержала даже середняка 3-го дивизиона, однако класс Сауля, Льоренте, Корреа и Депая сделал свое дело. Прежде всего, хвалим Мемфиса, который забил победный гол в слаломном сольном проходе.

Следом за "Матрасниками" пробился дальше "Хетафе". Ему не так повезло с жеребьевкой, и матч выдался равным, а результат сделал скрытый пас от Энеса Унала — первое результативное действие турка после тяжелой травмы.

"Райо Вальекано" вышел на матч с "Уэской" резервом, но после 0:0 в первом тайме постепенно ввел в игру основных — и по итогу андердог не дотянул до серии пенальти. Решающий ассист на счету Радамеля Фалькао, которому скоро стукнет 38.

В единственном матче дня, где встречались две команды Примеры, "Алавес" уложил на лопатки обладателя Кубка-2022 "Бетис". У зелено-белых кризис — шесть матчей без побед. Команда Мануэля Пеллегрини кажется медленной, предсказуемой, уставшей. Нужны то ли трансферы, то ли новые идеи.

О матчах "Жироны" и мадридского "Реала" читайте отдельно тут и тут.

"Луго" (ІІІ дивизион) — "Атлетико" — 1:3

Голы: Антонетти, 39 — Корреа, 2, Депай, 66, 74

"Эспаньол" (ІІ) — "Хетафе" — 0:1

Гол: Милья, 87

"Эльче" (ІІ) — "Жирона" — 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуто, 67

"Уэска" (ІІ) — "Райо Вальекано" — 0:2

Голы: Валентин, 118, Паласон, 120+2

"Алавес" — "Бетис" — 1:0

Гол: Бенавидес, 57

"Арандина" (IV) — "Реал Мадрид" — 1:3

Голы: Начо, 90+3 (автогол) — Хоселу, 54 (с пенальти), Браим Диас, 55, Родриго, 90+1

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