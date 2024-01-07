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Футбол

Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отличился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:7).

Игра проходила в Бостоне 7 января.

В активе 30-летнего россиянина теперь 67 (28+39) очков в 40 матчах текущего сезона НХЛ. Он обошел нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккинона (65) и стал единоличным лидером гонки бомбардиров в лиге.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Он был выбран под 58-м номером во втором раунде драфта НХЛ в 2011 году.

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