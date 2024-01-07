Луи Саа: Бензема сменил бы атаку МЮ

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа поделился видением, кто мог помочь "МЮ" добиться успеха в АПЛ:

"Бензема сменил бы атаку "Юнайтед", и это именно то, что им сейчас нужно. Появление Бензема позволило им забивать голы, а также обеспечило лучшую командную игру. Пока это только мечта, но Карим по-прежнему очень профессиональный" — приводит слова Луи Саа AS.