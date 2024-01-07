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Футбол

Манчестер Сити уничтожил Гаддерсфилд: результаты матчей Кубка Англии

Сегодня, 7 января, состоялось 7 матчей 1/32 финала Кубка Англии.

Кубок Англии 1/32 финала, 7 января Вест Бромвич — Олдершот 4:1 (3:0)

Вест Гэм — Бристоль Сити 1:1 (1:0)

Лутон — Болтон 0:0

<p style="text-align: center;" Манчестер Сити — Гаддерсфилд 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 33 Фоден, 2:0 — 37 Алвьарес, 3:0 — 58 Бобб, 4:0 — 65 Фоден, 5:0 — 74 Доку

Ноттингем — Блэкпул 2:2 (1:2)

Питерборо — Лидс 0:3 (0:1)

Шрусбери — Рексем 0:1 (0:0)

Сегодня состоится еще один матч:

Арсенал — Ливерпуль

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