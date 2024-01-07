Футбол
Манчестер Сити уничтожил Гаддерсфилд: результаты матчей Кубка Англии
Сегодня, 7 января, состоялось 7 матчей 1/32 финала Кубка Англии.
Кубок Англии 1/32 финала, 7 января Вест Бромвич — Олдершот 4:1 (3:0)
Вест Гэм — Бристоль Сити 1:1 (1:0)
Лутон — Болтон 0:0
<p style="text-align: center;" Манчестер Сити — Гаддерсфилд 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 — 33 Фоден, 2:0 — 37 Алвьарес, 3:0 — 58 Бобб, 4:0 — 65 Фоден, 5:0 — 74 Доку
Ноттингем — Блэкпул 2:2 (1:2)
Питерборо — Лидс 0:3 (0:1)
Шрусбери — Рексем 0:1 (0:0)
Сегодня состоится еще один матч:
Арсенал — Ливерпуль