Футбол
Пиоли о своем Милане: Это ребята, которые имеют сердце и талант
После победы настроение хорошее
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 19-м туре Серии А "Милан" на выезде уверенно победил "Эмполи" 0:3. Главный тренер "красно-черных" Стефано Пиоли доволен игрой его команды.
Мы хорошо сыграли. Мы сделали матч легче, чем он мог бы быть. Мы хорошо справились с ним, и нам не нужно оглядываться назад или вперед. Давайте продолжать думать матч за матчем, и через некоторое время мы увидим, исцелились ли мы.
В трудные моменты тренер понимает, есть ли игроки, которые сдаются. У нас такого никогда не бывает. Мы всегда помогаем друг другу, и я могу сказать, что горжусь командой, которую тренирую. Это ребята, которые имеют сердце и талант.
Мы должны думать о том, чтобы набрать много очков, а не смотреть на турнирную таблицу. Мы должны думать о том, чтобы улучшить прошлогодний результат, который не был совершенным.
"Милан" находится на 3-м месте Серии А, отставая от вершины на 9 очков. Следующий матч — с "Аталантой" в Кубке Италии 10 января.