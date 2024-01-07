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Футбол

Пиоли о своем Милане: Это ребята, которые имеют сердце и талант

После победы настроение хорошее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В 19-м туре Серии А "Милан" на выезде уверенно победил "Эмполи" 0:3. Главный тренер "красно-черных" Стефано Пиоли доволен игрой его команды.

    Мы хорошо сыграли. Мы сделали матч легче, чем он мог бы быть. Мы хорошо справились с ним, и нам не нужно оглядываться назад или вперед. Давайте продолжать думать матч за матчем, и через некоторое время мы увидим, исцелились ли мы.

    В трудные моменты тренер понимает, есть ли игроки, которые сдаются. У нас такого никогда не бывает. Мы всегда помогаем друг другу, и я могу сказать, что горжусь командой, которую тренирую. Это ребята, которые имеют сердце и талант.

    Мы должны думать о том, чтобы набрать много очков, а не смотреть на турнирную таблицу. Мы должны думать о том, чтобы улучшить прошлогодний результат, который не был совершенным.

    "Милан" находится на 3-м месте Серии А, отставая от вершины на 9 очков. Следующий матч — с "Аталантой" в Кубке Италии 10 января.

    www.ua-football.com

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