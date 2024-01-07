Футбол
Серия А. Нет 6:1, но есть камбек Ювентуса на 91-ой минуте
Отставание в два очка от «Интера» остается
Faisal HQ
Серия А. 19-й тур
Салерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" — "Ювентус" 1:2
Голы: Маджоре 39 — Илинг-Джуниор 65, Влахович 90+1
"Салернитана": Костиль, Данилюк, Дьомбер, Фасио, Брадарич, Леговски, Самбия (Мартеджани 89), Маджоре, Чауна (Бронн 57), Кандрева, Симы (Иквуэмеси 77)
"Ювентус": Щенсны, Гатти (Ругани 46), Бремер, Данило, Веа (Бунде 82), МакКенни, Николусси Кавилья (Милик 59), Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 46), Влахович, Йилдиз (Миретти 69)
Предупреждения: Дьомбер 19, Маджоре 32 — Гатти 32, МакКенни 69, Ругани 73
Удаление: Маджоре 53 (вторая желтая)