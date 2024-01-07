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Футбол

Серия А. Нет 6:1, но есть камбек Ювентуса на 91-ой минуте

Отставание в два очка от «Интера» остается

Faisal HQ

    • Серия А. 19-й тур

    Салерно. "Стадио Ареки"

    "Салернитана" — "Ювентус" 1:2

    Голы: Маджоре 39 — Илинг-Джуниор 65, Влахович 90+1

    "Салернитана": Костиль, Данилюк, Дьомбер, Фасио, Брадарич, Леговски, Самбия (Мартеджани 89), Маджоре, Чауна (Бронн 57), Кандрева, Симы (Иквуэмеси 77)

    "Ювентус": Щенсны, Гатти (Ругани 46), Бремер, Данило, Веа (Бунде 82), МакКенни, Николусси Кавилья (Милик 59), Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 46), Влахович, Йилдиз (Миретти 69)

    Предупреждения: Дьомбер 19, Маджоре 32 — Гатти 32, МакКенни 69, Ругани 73

    Удаление: Маджоре 53 (вторая желтая)

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