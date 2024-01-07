Витао вернется в европейский футбол

<img title="Вальядолид подпишет защитника Шахтера" src="/wp-content/uploads/2024/01/79178a261d98f4f7d22f01336d2d5fdd.jpg" alt="

Центральный защитник Шахтера Витао, который сейчас выступает за Интернасьонал, летом сменит клуб.

Об этом сообщает журналист Вагнер Мартинс.

Витао летом 2024 года покинет Интернасьонал и перейдет в испанский Вальядолид — клуб, владельцем которого является легендарный соотечественник защитника Роналдо и ныне играющий в Ла-Лиге 2 (Сегунди).

Контракт Витао с «Шахтером рассчитан до 30 июня текущего года. Этот же день является последним для временного договора защитника с Интернасьоналом, из-за чего у Вальядолида футболист сможет перейти на правах свободного агента.

Напомним, защитник Шахтера заинтересовал Бетис.

champion.com.ua