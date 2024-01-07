«Выглядел очень хорошо»: Анчелотти прокомментировал дебют футболиста Шахтера за Реал

Провел на поле почти весь поединок

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Во вчерашнем матче Кубка Испании "Реал" одержал выездную победу против "Арандины" со счетом 3:1. В основном составе "сливочных" вышел арендованный у "Шахтера" Винисиус Тобиас.

Он вышел на правом фланге обороны и провел на поле 79 минут. Для бразильца это был дебютный поединок в составе "сливочных".

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На послематчевой пресс-конференции наставник мадридцев отметил игру Тобиаса, а также других футболистов, получивших шанс проявить себя.

“Винисиус Тобиас, Каррильо и Марио Мартин выглядели очень хорошо. Нико Пасс был таким же хорошим, как всегда”, — сказал Анчелотти.

Тобиас находится в "Реале" на правах аренды из "Шахтера" до конца этого сезона. Мадридцы могут выкупить его, что по сообщениям СМИ и планируют сделать. Сумма составит ориентировочно 10-15 миллионов евро.

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