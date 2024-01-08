Придет другой игрок вместо него

<img title="Барселона планирует продать Кристенсена" src="/wp-content/uploads/2024/01/978f8480757062a86fbcca033dc5bd7f.jpg" alt="Барселона планирует продать

Барселона изучает возможность продажи центрального защитника Андреаса Кристенсена.

Об этом сообщает журналист издания SPORT Л. Мигельсанц.

Скорее всего, трансфер состоится летом. Все потому, что клуб планирует купить защитника Бетиса Чади Риада. Учитывая финансовые проблемы каталонцев, уход Кристенсена наверняка не будет бесплатным. Его рыночная стоимость — около 40 миллионов евро. Сообщается, что датчанцем заинтересованы Манчестер Юнайтед и Ньюкасл.

В этом сезоне Андреас отыграл 19 матчей за Барселону, в которых отличился ассистом и двумя желтыми карточками.

Раньше Барселоне предложили подписать Лингарда.

champion.com.ua