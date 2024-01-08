Челси готов заплатить отступные за Пауло Дибалу

Челси намерен активировать клаусулу футболиста в ближайшее время

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Нападающий "Ромы" и сборной Аргентины Пауло Дибала в текущее зимнее трансферное окно может перебраться в лондонский "Челси". Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, сумма отступных по контракту форварда с римским клубом составляет 12 миллионов евро и действует до понедельника, 15 января. Боссы "Челси" намерены активировать клаусулу в ближайшее время. Отмечается, что "Рома" не заинтересована в расставании с 30-летним игроком атаки и требует от него продления трудового соглашения.

Дибала выступает за "Рому" с 2022 года. В текущем сезоне форвард провел за римлян 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 25 млн евро.

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