Девушка дня. Красивая и талантливая артистка вдохновляет защитника Шахтера

Пісню Помаранчеве серце Оля Ракіцька присвятила своєму чоловіку та чинному чемпіону України

Недавно жена футболиста Шахтера Оля Ракицкая возобновила свою музыкальную карьеру. Возврат получился громким. Премьера песни “Оранжевое сердце” состоялась в Гамбурге перед матчем Лиги чемпионов Шахтер – Антверпен. Тогда же Оля презентовала и клип, главными героями которого стали болельщики донецкого клуба, принявшие непосредственное участие в его создании: каждый участник массовых сцен был фаном Шахтера, а поклонники команды из разных уголков мира прислали собственные видео, где под припев «Оранжевого сердца» демонстрировали фирменные шахтерские молотки, прыгали и обнимались.

В итоге за несколько недель клип собрал более 110 тысяч просмотров на YouTube и вдохновил не только мужчину Оли, но и всю команду Шахтера с ее многочисленной армией фанатов

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Слова этой песни действительно поразили меня, — признался в интервью Чемпиону Ярослав Ракицкий. — “В этот Новый год я попрошу одно у Бога, Чтобы мир пришел в наш мир, а в Украину — победа”. Нет сомнений, что это главное желание для всех украинцев. И я очень хочу, чтобы победа пришла как можно быстрее. В 2024 году. А вообще-то меня вдохновляют все песни жены. Это и “Солнце”, которая посвящена нашей дочери Ярославе. И “Мой город”, который вскоре получит украинскую версию. Для меня Оля — самая лучшая!

Сейчас украинка упорно работает сразу над четырьмя новыми песнями, которые выйдут в ближайшие недели. При этом Ракицкая держит себя в замечательной физической форме, лишним свидетельством чего являются эти фото.

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champion.com.ua