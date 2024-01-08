Динамо назвало соперников на сборах в Турции

Первый матч запланирован уже на 26 января.

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Динамо объявило список своих соперников во время тренировочных сборов в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас известно о 8 командах, однако киевляне ведут переговоры о спаррингах с другими клубами.

26.01 – «Балкани» (Косово) 29.01 – «Легия» (Польша) 30.01 – «Пахтакор» (Узбекистан) 02.02 – «Левски» (Болгария) 08.02 – «Лиепая» (Латвия) 09.02 – «Шкендия» (Северная Македония) 12.02 – «РФШ» (Латвия) 17.02 – «Шериф» (Молдова)

Напомним, Динамо отказалось продавать Попова в Гранаду.

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