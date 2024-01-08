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Футбол

Дортмундская Боруссия достигла устной договоренности с Челси по аренде Иена Маатсена

Усиление левого фланга для шмелей

Фото: Getty Images

    • Дортмундская "Боруссия" достигла устной договоренности с "Челси" об аренде левого защитника Иена Матсена, об этом сообщает Фабрицио Романо. Сразу после этого было отправлено официальное предложение. Сейчас переговоры продолжаются, уточняются детали перехода в стан "шмелей".

    Ранее журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг также сообщал о возможном переходе нидерландца.

    Универсальный 21-летний игрок провел за "синих" 15 матчей в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает левого защитника в 20 млн евро.

    www.ua-football.com

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