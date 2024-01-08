Кубок короля. Валенсия и Яремчук отбегали 120 минут, класс Бильбао, успехи Севильи и Ла Реала

В Испании определяются участники 1/8 финала Кубка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

6-7 января в Испании проходят матчи 1/16 финала Кубка короля.

На этой стадии в борьбу вступают участники будущего Суперкубка — "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Осасуна".

Все противостояния состоят из одного матча, который играют на поле аутсайдера. Если встречаются две команды из одной лиги, то место проведения определяет жребий.

О матчах, которые состоялись в субботу, 6 января, вы можете почитать здесь.

Игровой день в Кубке короля начался с двух побед середняков Ла Лиги. "Мальорка" долго запрягала, но в середине второго тайма энный навес с левого фланга привел к голу Гонсалеса, и дальше "Бургос" сдался. "Сельта", в свою очередь, устроила шоу на болоте, в которое дождь превратил поле "Аморебьеты". Получилось эффектно и даже интригующе. В составе "Кельтов" отмечаем гол от бразильского дебютанта Жаилсона, который на неделе перешел из "Палмейраса".

В следующем слоте "Осасуна" и "Севилья" выдали похожие матчи. "Кастельон", соперник Памплоны, лидирует в 3-м дивизионе, и он очень здорово оборонялся аж до 114-й минуты, когда его защиту поставили в тупик проход и пас (внезапно!) Хесуса Аресо. Касательно "Севильи", то ей пройти одного из лидеров Сегунды помогло численное большинство — Хуанлу, которому приписывают интерес "Реала", забил победный гол без помех с пяти метров.

Вообще не имел проблем в Эйбаре грозный нынче "Атлетик". Команда из Бильбао издавна сильна в Кубке, а тут еще и впервые за 10 лет борется за ТОП-4 Ла Лиги. Два ассиста Нико Уильямса — и дело в шляпе.

"Валенсии", в свою очередь, пришлось играть 120 минут против аутсайдера Сегунды "Картахены". Та выстроила очень четкую защиту, и пройти ее "Лос Чес" не смогли, но выручили два дальних удара. Наш Роман Яремчук вышел на поле в перерыве, но выглядел бледно. Забить мог всего раз, но с разворота ударил по воробьям.

Ближе к ночи пробился в 1/8 финала Кубка и "Реал Сосьедад", причем уже третий раз подряд в текущем розыгрыше баски победили 1:0. На сей раз им даже не удалось самим забить, но выручил защитник некогда мощной "Малаги" Эйнар Галилеа.

Ну, а единственным клубом Примеры, который на стадии 1/16 финала проиграл сопернику низшего класса, стал "Лас-Пальмас", и на то были причины. Во-первых, канарское дерби — это всегда горячо, вот и сегодня зрители увидели два удаления. Во-вторых, "Тенерифе" на ходу и реально претендует на выход в Примеру. Ну, и в-третьих, сам "Ла-Пальмас" играл вторым составом, что облегчило жизнь 22-летнему Луисми Крусу — на счету арендованного у "Севильи" вингера решающие гол и ассист.

"Бургос" (ІІ дивизион) — "Мальорка" — 0:3

Голы: Гонсалес, 63, Ларин, 74, Абдон, 81

"Аморебьета" (ІІ) — "Сельта" — 2:4

Голы: Хауреги, 30, Райко Родригес, 35 — Мигель Родригес,6, Жаилсон, 49, Дувикас, 52, 75

"Кастельон" (ІІІ) — "Осасуна" — 0:1

Гол: Арнаис, 114

"Расинг Ферроль" (ІІ) — "Севилья" — 1:2

Голы: Мансанара, 50 — Маркао, 30, Хуанлу, 87

"Картахена" (ІІ) — "Валенсия" — 1:2

Голы: Ортуньо, 4 — Канос, 73, Гайя, 106

"Эйбар" (ІІ) — "Атлетик" — 0:3

Голы: Вильялибре, 17, 40, Муньяин, 33

"Барбастро" (IV) — "Барселона" — 2:3

Голы: де Меса, 60, Прат, 90+3 (с пенальти) — Фермин Лопес, 18, Рафинья, 51, Левандовский, 88 (с пенальти)

"Малага" (ІІІ) — "Реал Сосьедад" — 0:1

Гол: Галилеа, 49 (автогол)

"Тенерифе" ( II) — "Лас-Пальмас" — 2:0

Голы: Амо, 4, Луисми, 21

Матч "Унионистас де Саламанка" (ІІІ) — "Вильярреал" был остановлен на 90-й минуте при счете 1:1 из-за проблем с освещением на стадионе. О дате доигровки будет сообщено позже.

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