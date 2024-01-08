Следить

Футбол

Мбаппе может перейти в Ливерпуль, он недоволен условиями Реала — Источник

Нападающий сборной Франции может продолжить карьеру в Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Футболист недоволен некоторыми условиями, которые выдвигает мадридский "Реал", и предпочитает присоединиться к "Ливерпулю", информирует Goal.

    Согласно сведениям источника, "Реал" поставил Мбаппе ультиматум — решение о переходе француз должен принять до конца января. Килиану это условие не понравилось, он сказал друзьям, что ни один клуб не имеет права оказывать давление на его будущее. Именно поэтому Мбаппе стал рассматривать вариант с АПЛ и "Ливерпулем", который проявляет к нему интерес.

    Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

    В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Футбол

    Американские болельщики выкинули на лед более 74 тысяч игрушек после гола россиянина Тринеева

    Баскетбол

    👑 Леброн Джеймс вколотив дикий данк через Пола Джорджа

    Бокс

    Экс-тренер Джошуа назвал условие для победы Фьюри над Усиком

    Футбол

    Мбаппе может перейти в Ливерпуль, он недоволен условиями Реала — Источник

    Баскетбол

    НБА. Лэнь с Сакраменто уступил Нью-Орлеану, Портленд в овертайме дожал Бруклин

    Теннис

    Рейтинг ATP. Де Минор — первый австралиец в топ-10 с 2006 года, Зверев обошел Циципаса

    Футбол

    Манчестер Сити – Гаддерсфилд 5:0: обзор матча Кубка Англии

    Футбол

    Овечкин провел 20-й матч без бросков в створ в регулярных чемпионатах НХЛ

    Баскетбол

    «Я дивився гру Михайлюка на 14 хвилин 50 секунд більше, ніж мав би». Уже через два з половиною місяці фани «Бостона» обговорюють майбутнє українця

    Бокс

    Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол