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Футбол

Наполи может закрыть игроков на базе после разгрома от Торино

Чемпион Серии А идет 9-м после 1-го круга

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Спортдиректор "Наполи" допустил, что игроков закроют на базе.

    Накануне неаполитанцы проиграли "Торино" (0:3) и после первого круга занимают в Серии А 9-е место, будучи действующими чемпионами.

    — Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать ее, чтобы все пришло в норму.

    Пока что не получается как из-за травм, так и из-за отсутствия крайне важных игроков, таких как Ангисса и Осимхен (футболисты сыграют на Кубке Африки). Это не оправдание, но нужно понимать, что эти потери на нас тоже повлияли.

    Политано не был полностью готов, как и Хуан Жезус. Ситуация непростая, но, повторюсь, нас это не оправдывает.

    — Планирует ли "Наполи" закрыть игроков на базе, чтобы помочь им лучше сконцентрироваться на футболе?

    — Мы встретимся завтра на базе и решим. Мадзарри? Клуб, я и команда ему доверяют, — сказал Мауро Мелузо.

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