Нюландер подписал с «Торонто» 8-летний контракт на 92 миллиона долларов

Вильям Нюландер. Фото USA Today Sports

«Торонто» объявил о продлении контракта с нападающим Вильямом Нюландером.

27-летний швед подписал 8-летний контракт со средней зарплатой 11,5 миллиона долларов в год. Общая сумма соглашения составила 92 миллиона.

В этом сезоне Нюландер провел в регулярном чемпионате НХЛ 37 матчей и набрал 54 (21+33) очка.

Он играет за «Мэйпл Лифс» с сезона-2015/16. Всего в НХЛ он провел 558 матчей и набрал 484 (198+286) очков.

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