Овечкин провел 20-й матч без бросков в створ в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не бросил в створ ворот «Лос-Анджелеса» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Этот матч стал 20-м в карьере 38-летнего россиянина без бросков в створ в регулярных чемпионатах НХЛ. Кроме того, Овечкин повторил свой антирекорд — это уже третий матч без бросков в текущем сезоне. Ранее такое случалось в сезонах-2016/17 и 2018/19.

В нынешнем сезоне в активе Овечкина 26 (8+18) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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