Почеттино рассказал о будущем бразильского хавбека

Андрей Сантос может остаться в клубе

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что будущее полузащитника Андрея Сантоса станет известным после возвращения из национальной сборной.

"Он отправляется в Бразилию, чтобы присоединиться к национальной команде. За это время мы решим, стоит ли ему переходить в аренду, или нужно остаться с нами, когда он вернется".

Андрей Сантос в этом сезоне сыграл лишь два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.

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