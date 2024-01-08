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Футбол

Почеттино рассказал о будущем бразильского хавбека

Андрей Сантос может остаться в клубе

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    • Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что будущее полузащитника Андрея Сантоса станет известным после возвращения из национальной сборной.

    "Он отправляется в Бразилию, чтобы присоединиться к национальной команде. За это время мы решим, стоит ли ему переходить в аренду, или нужно остаться с нами, когда он вернется".

    Андрей Сантос в этом сезоне сыграл лишь два матча, в которых на поле провел всего 97 минут.

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