Прикарпатье продлило контракты с тремя игроками

ФК Прикарпатья продолжил сотрудничество с полузащитниками Василием Геником, Никитой Титаевским и нападающим Романом Барчуком.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Барчука рассчитан до 30 июня 2024 года , Геник и Титаевский будут играть за команду из Ивано-Франковска до конца 2024 года.

25-летний Геник в возрожденной команде с самого начала — с лета 2016-го: за восемь сезонов он сыграл 105 матчей, забил 1 гол.

Титаевский, которому за неделю исполнится 24 года, проводит свой второй сезон в Ивано-Франковске — 28 матчей, 2 гола.

33-летний Роман Барчук проводит свой шестой сезон в составе Прикарпатья. С лета 2018-го он сыграл 117 матчей и забил 34 гола.

<iframe width="500" height="773" border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprykarpattia%2Fposts%2Fpfbid01BBPVdeUY32Uq6bG73iyvXneQZQ8ZcmxWd1By& amp;show_text=true&width=500" scrolling=" no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; что голкипер Иван Пицан покинул Прикарпатье.

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