Решение об участии Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом» будет принято после предыгровой разминки

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» до сих пор под вопросом, сообщает журналист NHL Network Тарик Эль-Башир в соцсети Х.

Источник, ссылаясь на главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери, отмечает, что решение будет принято после предыгровой разминки.

6 января портал Russian Machine Never Breaks сообщил, что 38-летний форвард пропустил тренировку «Вашингтона».

В текущем сезоне Овечкин провел 37 матчей, в которых отметился 8 голами и 17 результативными передачами.

Матч «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» состоится 7 января. Начало — в 23.00 мск.

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